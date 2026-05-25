Si terranno il 26 e il 28 maggio due appuntamenti pubblici promossi nell’ambito del progetto MIMESI – Minori Immigrati, Empowerment e Strategie d’Inclusione, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 e realizzato con il coordinamento della Prefettura di Potenza, in collaborazione con la Cooperativa Sociale ISKRA.

I due eventi rappresentano un momento di restituzione e confronto sulle attività realizzate dall’équipe multidisciplinare del progetto, con particolare attenzione ai percorsi costruiti con le scuole, i servizi territoriali, le famiglie, le comunità locali e i sistemi di accoglienza.

Il primo incontro, dal titolo “Scuola, famiglie e territorio in dialogo. Inclusione scolastica e comunità educante”, si svolgerà domani, martedì 26 maggio, alle ore 15.30 presso CSV Basilicata in via Sicilia 10 a Potenza. L’evento sarà dedicato alla conclusione delle attività svolte nelle scuole di Potenza e alla presentazione dei laboratori realizzati con alunni, famiglie e territorio. Sarà un’occasione per condividere strumenti, esperienze e prospettive operative sul tema dell’inclusione scolastica dei minori con background migratorio, valorizzando il ruolo della scuola come spazio di relazione, partecipazione e corresponsabilità educativa.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Percorsi di empowerment e inclusione socio-lavorativa. Un’esperienza costruita insieme ai ragazzi del SAI MSNA”, si terrà giovedì 28 maggio alle ore 15.30 presso il Comune di San Chirico Raparo in Piazza Roma 1. L’incontro sarà dedicato alla restituzione dei laboratori di inclusione socio-lavorativa realizzati con i ragazzi accolti nel SAI MSNA, con l’obiettivo di raccontare un’esperienza costruita in modo partecipato, orientata alla crescita delle competenze, all’autonomia, alla conoscenza del territorio e alla costruzione di percorsi possibili di inserimento sociale e lavorativo.

Attraverso questi due momenti pubblici il progetto MIMESI intende promuovere una riflessione condivisa sull’inclusione dei minori cittadini di Paesi terzi in condizioni di vulnerabilità psicosociale, mettendo al centro il valore del lavoro di rete, della mediazione, dell’ascolto e della collaborazione tra istituzioni, scuole, servizi, enti del Terzo settore e comunità locali.

Gli eventi sono aperti alla partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori sociali, docenti, educatori, famiglie, associazioni, cittadini e realtà del territorio interessate a conoscere più da vicino le attività del progetto e a contribuire alla costruzione di comunità più inclusive, accessibili e capaci di accompagnare i percorsi di crescita dei minori. La partecipazione è un’occasione concreta per conoscere il progetto MIMESI, approfondire le esperienze realizzate e rafforzare il dialogo tra i diversi attori impegnati nei processi di inclusione.

Per informazioni e partecipazione: progettomimesi.potenza.iskra@gmail.com – 339/1448687