Elezioni amministrative 2026 Pertosa. I risultati
|LISTA
|CANDIDATO SINDACO
|RISULTATI
|LUCA MARTONE
|2
|DOMENICO BARBA
|393
|SARA MANISERA
|69
PREFERENZE LISTA N.2 “PERTOSA FUTURA” – DOMENICO BARBA
|Francescantonio Boninfante
|53
|Antonio Cafaro
|57
|Elizabeth D’Aloia
|3
|Vittorio Gagliardi
|32
|Luigi La Porta
|51
|Giuseppe Lupo
|41
|Donato Manisera
|30
|Rosa Marino
|28
|Giuseppe Soldovieri
|37
|Luigi Zito
|48
PREFERENZE LISTA N.3 “PERTOSA BENE COMUNE” – SARA MANISERA
|Giovanni Caggiano
|4
|Mario Cancro
|18
|Anna De Mauro
|8
|Alfredo De Sia
|1
|Francescantonio D’Orilia
|18
|Gerardo Isoldi
|4
|Antonio Mastrangelo
|8
PREFERENZE LISTA N.1 “ITALIA DEI DIRITTI” – LUCA MARTONE
|Corrado Salvatore Fella
|Maria Carmela Celentano
|Maria Nacar
|1
|Nicola Martone
|Martina Perrotta
|Luca Hammad Elsayed
|Irene Pastore
|Loredana Bontempi
|Antonio Nuzzo
|Andrea Tubia
SCHEDE BIANCHE: 12 – SCHEDE NULLE: 1
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