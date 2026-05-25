Nella notte del 22 maggio la Polizia di Stato, con la Squadra Volanti della Questura di Salerno, ha arrestato uno straniero ritenuto responsabile di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato dei beni dello Stato.

L’intervento è avvenuto in Piazza Vittorio Veneto, dove i poliziotti sono intervenuti per sedare una lite tra due uomini. Durante le fasi dell’identificazione, uno dei coinvolti avrebbe assunto un comportamento particolarmente aggressivo nei confronti degli agenti, tentando di colpirli con calci e pugni. L’uomo, nonostante l’intervento di ulteriori equipaggi in supporto, avrebbe continuato a opporre una violenta resistenza, danneggiando anche l’auto di servizio e successivamente alcuni arredi degli uffici della Questura, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Al termine degli accertamenti di rito è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, dopo l’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura del divieto di dimora a Salerno.

Il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.