Elezioni Amministrative 2019 Sala Consilina. Francesco Cavallone è di nuovo alla guida della città

Francesco Cavallone sarà ancora il sindaco di Sala Consilina. E’ questo il verdetto delle urne, giunto al termine di un teso pomeriggio di spoglio elettorale durante il quale si sono registrati diversi momenti di tensione tra i rappresentanti delle liste “Sala viva” e “Salesi”, che fino all’ultimo si sono contese la vittoria.

I cittadini di Sala Consilina hanno quindi deciso di premiare col voto chi, negli ultimi cinque anni, ha governato la città, scegliendo di dare continuità all’azione amministrativa della compagine guidata da Cavallone.

L’aspra campagna elettorale, durante la quale non sono mancati attacchi personali, ha contribuito a frammentare l’elettorato rendendo incerto fino all’ultimo l’esito del voto.

La lista “Sala viva” vince sulla lista “Salesi” guidata da Domenico Cartolano, con un risultato maturato in ogni seggio elettorale, dal centro alle periferie. Il terzo contendente, la lista “Evoluzione Sala” con candidato a sindaco Alessandro Carrazza, non è stato invece mai veramente competitivo.

Nelle prossime ore si conosceranno i dettagli sui futuri assessori, ai quali spetteranno i difficili compiti di amministrare Sala Consilina, cercando di fare sempre meglio rispetto ai cinque anni precedenti e di comporre un elettorato mai così frammentato e diviso.

In Consiglio entrano 11 componenti della maggioranza, Cavallone, Gelsomina Lombardi, Luigi Giordano, Francesco Spinelli, Bartolomeo Lettieri, Michele Galiano, Elena Gallo, Vincenzo Garofalo, Rosa Melillo, Anna Di Somma, Nicola Colucci, Antonio Lopardo, 4 per la lista di opposizione “Salesi”, Domenico Cartolano, Antonio Santiarsiere, Angela Freda, Teresa Paladino, e Alessandro Carrazza per “Evoluzione Sala”.

– Lorenzo Stavola –

