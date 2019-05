Elezioni Amministrative 2019. I risultati nel Potentino

Le Elezioni Amministrative hanno riguardato 41 Comuni del potentino e il capoluogo Potenza, dove si va verso il ballottaggio tra Mario Guarente, candidato della Lega, espressione della coalizione di centrodestra, e Valerio Tramutoli di “Basilicata Possibile”.

Per quanto riguarda i paesi della provincia, riconfermato a Sant’Angelo Le Fratte Michele Laurino, sindaco uscente che ha trionfato con la lista “Continuità per il futuro”: 520 voti (53,72%), contro i 448 (46,28%) della lista “Costruisci il tuo futuro” capeggiata da Gerardo Coppola. Conferma anche a Viggiano per il sindaco uscente Amedeo Cicala: 1361 (61%) voti di “Rinnovamento e Unione” contro gli 855 (39%) di “Vince Viggiano” guidata da Luca Caiazza.

A Marsicovetere vince Marco Zippari della lista “#Attivamente”, con 510 voti (57,56%), contro i 376 (42,44%) della lista “Civica per Marsicovetere” guidata da Giannangelo Briglia. A Guardia Perticara il nuovo sindaco è Pasquale Montano della lista “GuardiAvanti”: 210 voti (53%) contro i 186 (47%) di Angelo Mastronardi della lista “Per il bene comune”.

Si trattava solo di attesa a Tito e Satriano di Lucania, rispettivamente per Graziano Scavone e Umberto Vita. In entrambi i paesi era stata presentata una lista civetta per evitare il commissariamento. A Tito 3724 voti (94,5%) per Scavone, a Satriano di Lucania 1301 voti (91,5%) per Vita.

A Maratea è Daniele Stoppelli di “Rinascita” il nuovo sindaco, con 1823 voti (60%), contro i 1203 di Luca Magliacane di “Cambia Menti” (40%).

Arriverà il commissario a Lagonegro, dove non è stato raggiunto il quorum. Candidata una sola lista, “Leali per Lagonegro” capeggiata da Maria Di Lascio, vicesindaco uscente. Ha votato il 38,76% degli aventi diritto.

A Picerno è stato riconfermato sindaco Giovanni Lettieri della lista “Per Picerno”, che ha vinto con 2308 voti, quasi 900 in più dei 1414 di Rocco Faraone di “Progetto Comune”. A Savoia di Lucania Rosina Ricciardi di “Savoia nel Cuore” è stata rieletta con 378 voti, 32 in più dei 346 di Domenico Petrullo di “Riscriviamo il futuro”. “Insieme per Savoia” di Antonio Salvatore, che ha sostenuto Ricciardi, ha ottenuto 6 voti.

A Brienza è stato eletto sindaco Antonio Giancristiano di “Uniti per Brienza” con 1132 voti. “Ripartiamo da Brienza” con il candidato sindaco Antonio Angelo Collazzo ha raccolto 828 voti, mentre la lsita numero 3 “Il Cambiamento” di Antonio Viggiano ne ha raccolti 606. A Pescopagano eletto sindaco Giovanni Carnevale, con uno scarto di 18 voti da Francesco Ambrosini.

– Claudio Buono –