Turisti argentini a piedi lungo l’autostrada tra Polla e Petina. Fermati e multati dalla Polstrada

Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Polla e Petina.

Al km 78+300 in direzione Nord due cittadini di origine argentina, il 28enne D.C. e la 29enne F.L.S., sono stati fermati mentre si trovavano a piedi lungo la carreggiata. La coppia, dopo accurati controlli, è risultata aver fatto ingresso nell’Unione europea con un regolare visto per turisti che le ha consentito l’accesso in Grecia.

Non si sa come mai si siano ritrovati a passeggiare lungo l’autostrada, nel tratto che attraversa il Vallo di Diano, dato che non hanno saputo fornire una valida spiegazione della loro presenza in Italia.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina e il Centro Operativo Autostradale diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti. Presente anche il personale dell’Anas.

Oltre ad una contravvenzione per aver trasgredito all’articolo 175 del Codice della Strada, i turisti argentini sono stati inviati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per ulteriori accertamenti.

Soltanto pochi giorni fa sempre lungo l’A2, a Sala Consilina, un uomo di Napoli è stato fermato e contravvenzionato perchè, dopo essere rimasto senza carburante, si è incamminato a piedi per raggiungere l’area di servizio e fare del rifornimento.

– Chiara Di Miele –