Tentata truffa a Chieti, nei guai un uomo di Salerno.

L’uomo, con un complice 18enne residente ad Aprilia, avrebbe tentato di truffare una 86enne a San Vito Chietino, in provincia di Chieti, con il classico trucco del finto incidente, per spillarle denaro al fine di evitare l’arresto della figlia.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri è riuscito a evitare che l’anziana cadesse nella loro rete e consegnasse 500 euro in contanti.

I due, a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio, sono stati intercettati nel centro di Chieti da una pattuglia in borghese della locale Compagnia Carabinieri.

I due, con l’aiuto di un terzo complice ancora da identificare, hanno tentato la truffa. Il complice ha telefonato alla 86enne, raccontandole che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui aveva investito una donna e un bambino. Le hanno inoltre riferito che sul posto era presente un avvocato a cui occorreva consegnare denaro per riuscire a evitare la denuncia e l’arresto.

L’anziana, presa dal panico, ha creduto a tutto ciò che le è stato raccontato al telefono e stava per consegnare 500 euro ai truffatori. Ma i carabinieri, appostati nei dintorni, li hanno immediatamente fermati.

I due sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Ortona e, all’esito del giudizio direttissimo, sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.