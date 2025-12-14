Raid notturno ad Agropoli. Ignoti si sono introdotti nel campo sportivo “Polito” in località Matinelle e lo hanno depredato.

I ladri hanno sottratto alle squadre che lì si allenano numerose paia di scarpe da calcio, materiale tecnico e altri oggetti arrecando un danno notevole alle società sportive. Inoltre, gli ignoti hanno vandalizzato lo stabile forzando gli spogliatoi, svuotando gli estintori e mettendo tutto a soqquadro.

Tanta l’amarezza dei tecnici e dei calciatori che hanno dovuto rinviare gli allenamenti. Dell’accaduto sono state informate le Forze dell’Ordine.