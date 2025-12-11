Sangue sulle strade del potentino.

Per cause da accertare, nel pomeriggio, due auto si sono scontrate a Pantano di Pignola.

Nel violento impatto un uomo del posto ha perso la vita mentre il figlio di 11 anni, che si trovava in auto con lui, è rimasto ferito. Si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per trasportarlo d’urgenza all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove è ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni.

Vani, invece, i tentativi di soccorso per il padre che era rimasto incastrato tra le lamiere e per questo sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per estrarlo.

Ferito anche il conducente dell’altro veicolo, le cui condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

Sul posto presenti i Carabinieri della Compagnia di Potenza per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.