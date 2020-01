Dramma a Vallo della Lucania. Anziano colto da un malore perde la vita mentre guarda Napoli-Juventus

Perde la vita colto da un malore mentre assiste alla partita in tv che vede scontrarsi il Napoli e la Juventus. Il triste accaduto si è verificato ieri sera a Vallo della Lucania all’interno di un centro per la raccolta di scommesse sportive.

Un 70enne del posto stava assistendo all’importante match calcistico di Serie A quando, all’improvviso, ha avvertito un malore e si è accasciato a terra davanti agli altri tifosi sconvolti.

Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 ma per l’uomo purtroppo non c’è stato altro da fare se non constatarne la morte.

Sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Compagnia.

– Chiara Di Miele –