Donna morta tragicamente in un incidente a Sala Consilina. Effettuata l’autopsia, domani i funerali ad Atena Lucana
E’ stata effettuata questa mattina l’autopsia sulla salma di Carmela Langone, la 77enne deceduta nei giorni scorsi in un tragico incidente a Sala Consilina.
L’esame, svoltosi presso l’obitorio dell’ospedale di Polla, servirà a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
La sventurata viaggiava a bordo di un’utilitaria con la figlia quando si è scontrata con un’altra auto.
Nel frattempo la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie che saranno celebrate domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 10,30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore ad Atena Lucana.
La 77enne lascia il marito Giuseppe e le figlie Carmen e Maria Antonietta.
