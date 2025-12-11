Sport e solidarietà. Domani alla partita dello Sporting Sala Consilina una raccolta di giocattoli per famiglie in difficoltà
Domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 20.30 lo Sporting Sala Consilina torna in casa per la 12ª giornata di Serie A Kinto contro la Pirossigeno Cosenza.
Lo spirito della squadra resta sempre lo stesso: lavorare con determinazione, mantenere equilibrio e dare valore a ogni singolo dettaglio con la presenza del pubblico e il sostegno ai giocatori che per il team rappresentano un valore fondamentale.
Con il Natale alle porte, la serata avrà anche un significato speciale: all’ingresso sarà attiva una raccolta di giocattoli nuovi o usati in buono stato da destinare all’Emporio Solidale del Vallo di Diano della Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro. Un gesto semplice che può aiutare molte famiglie del territorio e che diventa anche un modo per regalare un sorriso ai bambini che vivono momenti difficili, portando un segno concreto di vicinanza in questo periodo natalizi.