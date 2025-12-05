Si conta ancora una vittima della strada nel Vallo di Diano.

Uno scontro tra due auto, avvenuto ieri sera a Sala Consilina, è costato la vita a Carmela Langone, 74enne di Atena Lucana. La donna viaggiava a bordo di un’utilitaria con la figlia quando, per cause che dovranno esser chiarite dagli inquirenti, è avvenuto l’incidente stradale con un’altra auto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e i sanitari del 118 che hanno trasportato i passeggeri al “Curto” di Polla. Purtroppo le ferite riportate dalla 74enne ne hanno determinato la morte.

Attonita la comunità di Atena Lucana per la triste notizia arrivata in mattinata.