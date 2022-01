Donna investita mentre passeggia con un’amica a Vietri di Potenza. È caccia all’auto pirata

Un incidente si è verificato nella serata di oggi a Vietri di Potenza dove una donna di 67 anni è stata investita da un’auto lungo la Strada Comunale 12 Vietrese, a un chilometro dal centro abitato.

Il tutto è accaduto qualche minuto prima delle ore 19.30, la donna, in compagnia di un’amica, stava passeggiando per fare rientro verso il centro abitato, quando un’auto proveniente dalle sue spalle l’ha colpita senza prestare soccorso e fuggendo via a velocità elevata.

La 67enne ha fatto un volo di qualche metro finendo sull’asfalto ed ha riportato diverse ferite al capo e sul volto andando probabilmente a sbattere anche contro un muretto.

La donna che si trovava insieme a lei immediatamente ha allertato i soccorsi e sul posto sono giunte due ambulanze del 118 Basilicata Soccorso e i Carabinieri. La donna è stata subito presa in cura dai sanitari, poi trasferita all’ospedale “San Carlo” per le cure del caso. Al momento della salita in ambulanza era cosciente, pur avendo perso molto sangue.

Immediate le indagini dei Carabinieri per risalire all’auto pirata che potrebbe essere rintracciata presto dal momento che sul territorio è presente un impianto di video sorveglianza su diversi accessi e incroci. Raccolte anche alcune testimonianze e anche quelle della donna che stava passeggiando con la persona investita.