E’ stato rintracciato e arrestato l’uomo che nella notte tra l’1 e il 2 maggio ha aggredito una donna nella sua abitazione ad Agropoli.

Si tratta di un 35enne di Perdifumo che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe introdotto nell’abitazione della vittima, una 52enne originaria dell’Est Europa, e l’avrebbe violentemente aggredita causandole diverse ferite.

La malcapitata è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’aggressore, che si era dato alla fuga, è stato rintracciato grazie al sistema di lettore targhe visionato dagli agenti della Polizia Municipale.

Raggiunto dai Carabinieri della locale Compagnia, per l’uomo sono scattate le manette.

Articolo correlato:

02/05/2026 – Donna aggredita da uno sconosciuto in casa ad Agropoli. Indagano i Carabinieri