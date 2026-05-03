“Custodire voci e volti umani: informazione, verità e responsabilità nell’era dell’intelligenza artificiale” è il titolo dell’evento che si terrà martedì 19 maggio, alle ore 17.00, presso il Centro Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” di Prato Perillo di Teggiano.

L’incontro, promosso in occasione della 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, è patrocinato dalla Conferenza Episcopale Campana, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, dall’UCSI Campania e dall’Associazione Giornalisti Vallo di Diano. L’iniziativa intende offrire un’occasione di confronto rivolto in modo particolare al mondo dell’informazione e della comunicazione, chiamato oggi a misurarsi con le profonde trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale.

In un tempo nel quale la produzione, la diffusione e la verifica delle notizie sono attraversate da strumenti sempre più complessi e pervasivi, diventa urgente interrogarsi sul ruolo del giornalismo, sulla responsabilità deontologica, sul discernimento delle fonti, sulla tutela della verità e sulla necessità di custodire il volto umano della comunicazione.

L’incontro vedrà la partecipazione di Vincenzo Corrado, Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, e di Raffaele Buscemi, giornalista e professore di comunicazione istituzionale presso la Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce di Roma.

Sarà un momento di dialogo aperto tra Chiesa, giornalisti, operatori della comunicazione ed educatori, con l’obiettivo di individuare criteri condivisi per una comunicazione più consapevole, trasparente e responsabile, al servizio della persona e del bene comune.