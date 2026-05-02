Una 52enne sarebbe stata aggredita nella sua abitazione nella notte ad Agropoli da uno sconosciuto.

La vittima pare abbia dichiarato di non conoscere la persona che si è introdotta in casa. La 52enne ha riportato delle ferite ed è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso.

Sul caso indagano i Carabinieri che stanno raccogliendo elementi uliti per chiarire la dinamica e individuare il responsabile.