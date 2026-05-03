La Gelbison termina la stagione regolare con una vittoria di misura sul Gela 1-0 e centra l’obiettivo playoff. A dire il vero il traguardo i rossoblù cilentani del presidente Maurizio Puglisi lo avevano già raggiunto nel turno precedente. Il match serviva solo a salutare i tifosi di casa accorsi numerosi al “Giordano” di Castelnuovo Cilento per salutare i ragazzi di Massimo Agovino, il tecnico che ha cambiato il volto alla squadra dopo un inizio davvero disastroso.

La gara con il Gela è stata caratterizzata da un fatto piuttosto inedito. Il team siciliano che ha scelto Agropoli come sede per attendere la sfida si è visto bloccato in albergo, in quanto i titolari della struttura, non avendo ricevuto il bonifico, hanno deciso di non far lasciare la struttura alla squadra che solo dopo l’intervento della società che ha disposto l’Iban per il pagamento immediato ha potuto dirigersi verso lo stadio cilentano. Ma questo ovviamente ha costretto i calciatori ad arrivare con notevole ritardo tanto che il fischio d’inizio è stato dato dopo 37 minuti rispetto a quello inizialmente previsto.

La Gelbison si è resa subito padrona del campo creando diverse occasioni con i vari Liurni, Cascio e Scognamiglio, ma sulla loro strada hanno trovato l’estremo Colace, il quale con i suoi interventi ha tenuto a galla gli isolani. Il tempo si è chiuso in parità.

Nella ripresa ai cilentani sono bastati 8 minuti per sbloccare la contesa. Ci ha pensato Cascio con una conclusione di sinistro dal limite dell’area. Alla fine questa rete sarà decisiva infatti il punteggio non muta più e al triplice fischio la Gelbison può festeggiare insieme ai suoi tifosi accorsi numerosi per il traguardo playoff centrato.

La Gelbison nella gara secca affronterà la Nissa in trasferta. I rossoblù per centrare la finale dovranno solo vincere.