La FP CGIL Salerno, attraverso il suo segretario provinciale Alfonso Rianna, esprime il più profondo apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento degli agenti della Polizia Municipale di Eboli Rosaria Micillo e Massimo Cembalo che sabato sera hanno tratto in salvo una donna vittima di violenza mentre si trovavano impegnati nel servizio di viabilità.

“Secondo quanto noto – ha affermato la FP CGIL – la pattuglia, transitando in Piazza Sant’Antonio, ha notato un veicolo procedere a bassa velocità. All’improvviso la portiera si è aperta ed è apparsa una donna in evidente stato di agitazione, trattenuta con forza per i capelli dal compagno. L’agente Rosaria Micillo, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, è intervenuta senza esitazione insieme al collega Massimo Cembalo, riuscendo a liberare la vittima e a sottrarla alla presa violenta dell’uomo”.

In quei momenti concitati l’aggressore ha continuato a inveire contro la donna con minacce e frasi pesanti, tentando anche di colpire gli agenti. La prontezza operativa della pattuglia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Pochi minuti dopo, grazie al coordinamento con la Centrale Operativa e al supporto dell’Arma, è intervenuto il Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Botta, che ha collaborato con gli agenti municipali nell’identificazione dell’uomo e nella messa in sicurezza di entrambi, attivando le procedure previste dal Codice Rosso.

“L’intervento decisivo è stato compiuto da una agente donna, Rosaria Micillo: una donna che salva una donna. È un gesto che vale più di mille parole e che racconta cosa significa servire la comunità con coraggio, umanità e professionalità. Insieme al collega Massimo Cembalo ha impedito che una violenza potesse trasformarsi in tragedia. Per questo, come Funzione Pubblica CGIL Salerno, chiediamo formalmente al Comune di Eboli e al Comandante della Municipale Daniele De Sanctis il conferimento di un encomio ai due agenti – ha affermato Rianna -. È nostro dovere riconoscere l’eccellenza di chi, ogni giorno, tutela la sicurezza delle cittadine e dei cittadini. Questa vicenda ricorda a tutti noi quanto sia urgente rafforzare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Le operatrici e gli operatori della sicurezza locale svolgono un ruolo fondamentale e meritano strumenti adeguati, formazione continua e il massimo sostegno istituzionale“.

