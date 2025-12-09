Salerno: scoperto con 59 dosi di cocaina ed eroina pronte da spacciare. Denunciato
Sabato mattina a Salerno la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi svolti dalla Squadra Mobile per contrastare la criminalità e lo spaccio di droga nel centro cittadino, ha denunciato un 22enne del posto.
Il giovane, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di 59 dosi di droga, già pronte per essere vendute, oltre a 90 euro in vari tagli ritenuti provento dello spaccio.
La sostanza dopo gli esami effettuati dalla Polizia Scientifica è risultata pari a circa 9 grammi di cocaina e circa 4 gremmi di eroina.
Se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 900 euro.