L’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo ha concluso con straordinaria partecipazione l’iniziativa solidale “Un pasto per Gaza”, raccogliendo 53.144 euro destinati alle comunità stremate della Terra Santa.

L’Arcivescovo Monsignor Davide Carbonaro ha comunicato l’avvenuto invio della somma al Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, come segno concreto della vicinanza della Chiesa potentina alle sofferenze che continuano a consumarsi nella martoriata Terra di Gesù.

Nelle scorse ore è giunta la risposta del Patriarca, che ha espresso profonda gratitudine per il gesto compiuto dalla Chiesa di Potenza. Nella sua lettera, il Cardinale Pizzaballa scrive che questi fondi saranno destinati “per poter procurare del cibo ai tanti fratelli rimasti senza nulla in questo tragico conflitto, come previsto dal vostro progetto. Chiedo di ringraziare, per il sostegno fraterno e per la vicinanza nella preghiera, quanti (organizzazioni, istituzioni, singoli fedeli e privati cittadini) hanno contribuito in modo così generoso ad alleviare tante sofferenze causate da questa ennesima guerra“.

Il Patriarca ha poi rivolto una preghiera a tutti gli abitanti dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo: “Il mio ricordo da Gerusalemme, nella certezza che Dio sa bene come ricompensare ogni risposta generosa, ed approfitto per inviare gli auguri più sentiti per un Natale sereno, nella Luce del Signore. In Cristo” ha affermato.

A nome dell’intera comunità diocesana, Monsignor Carbonaro ha voluto rinnovare il senso di comunione con la Chiesa di Gerusalemme: “La carità ci unisce in modo profondo. Ogni gesto, anche il più piccolo, diventa luce nelle tenebre di chi soffre. Il nostro cuore resta accanto alle famiglie di Gaza: continuiamo a pregare, a sostenere e a costruire ponti di pace con ciò che possiamo”.