Momenti di tensione sabato sera in località Sant’Antonio ad Eboli.

La Polizia Municipale, diretta dal Comandante Daniele De Sanctis, mentre era impegnata nella viabilità durante uno spettacolo ha salvato una donna aggredita dal compagno.

Gli agenti hanno notato un’auto che procedeva lentamente e all’interno una malcapitata veniva trattenuta da un uomo del posto con la forza. I caschi bianchi, viste le urla e la richiesta d’aiuto, sono immediatamente intervenuti trattenendo il responsabile.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale Compagnia che lo hanno condotto in caserma e denunciato d’ufficio. Per la donna è scattato il codice rosso.

Già in precedenza era in corso un codice rosso nei confronti dell’ex moglie. La vittima, nuova compagna con cui convive in un paese del Cilento, ha dichiarato di essere stata più volte aggredita in casa.