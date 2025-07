Si terrà domani 7 luglio a Trentinara una fiaccolata in memoria di Antonella Cozzi, la 38enne morta in seguito ad un incidente stradale in località Gramola a Capaccio.

L’8 giugno, l’auto sulla quale viaggiava con il marito e la figlia è andata a finire contro un albero. La 38enne è morta al “Ruggi” di Salerno dopo giorni di agonia.

Il corteo silenzioso partirà dalla Chiesa della Santa Maria Assunta alle ore 19.30, dopo la Santa Messa, e si raccoglierà in preghiera nel luogo dove è sepolta.

“Non facciamo mancare la nostra vicinanza alla famiglia. Sei nei nostri cuori, nei nostri pensieri dall’alba al tramonto di ogni nuovo giorno” si legge sul manifesto.

