Dopo giorni di agonia e di ricovero in ospedale il cuore della 38enne Antonella Cozzi rimasta coinvolta in un incidente stradale in località Gromola, a Capaccio, ha smesso di battere.

Era l’8 giugno quando l’auto con a bordo la donna insieme al marito e alla figlia è andata a finire contro un albero. La malcapitata era rimasta incastrata tra le lamiere e da subito le sue condizioni erano apparse critiche, tanto che i Vigili del Fuoco l’hanno estratta e immediatamente affidata alle cure dei sanitari del 118 che con l’eliambulanza l’hanno condotta al “Ruggi”.

Nonostante tutti gli sforzi da parte dei medici la 38enne non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite che aveva riportato.

Nello scontro erano rimasti feriti anche il marito 36enne e la bambina di 3 anni, che ora restano affranti nel dolore di una perdita così grave. La donna lascia anche due gemelli di pochi mesi.

Sconvolta la comunità di Trentinara dove la 38enne viveva, era conosciuta e benvoluta. La salma è presso l’obitorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno in attesa di essere rilasciata per i funerali.

Articolo correlato:

08/06/2025 – Capaccio: auto con una coppia e la bimba a bordo finisce contro un albero. Grave la donna