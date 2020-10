Docente del “Leto” dà uno schiaffo ad un alunno. La vicenda approda a “La Vita in Diretta” su Raiuno

Continua a far discutere l’episodio di violenza accaduto ieri all’Istituto “Pomponio Leto” di Teggiano.

Un professore ha infatti mollato uno schiaffo ad un alunno e lo ha poi strattonato. Il tutto è stato ripreso dai compagni del minorenne: il video in breve è diventato virale.

L’accaduto, in queste ore, continua a far discutere l’opinione pubblica ed è approdato anche nel programma “La Vita in Diretta” su Raiuno.

Il talk di intrattenimento pomeridiano, condotto da Alberto Matano, ha mandato in onda il video durante l’approfondimento legato all’emergenza Covid.

“Noi venivamo puniti tutti i giorni a scuola – ha affermato Giancarlo Magalli – ma, al giorno d’oggi, non è più giustificabile”.

L’accaduto, che ha destato scalpore, continua a far discutere anche a livello nazionale.

