Per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, domenica 12 aprile lungo l’A2 del Mediterraneo sarà attiva la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle ore 7.00 fino alla conclusione delle attività.

Sarà interdetto il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia e tra gli svincoli di Campagna ed Eboli.

I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati sul posto.

Per il traffico di lunga percorrenza, ai veicoli provenienti da Sud viene consigliata l’uscita allo svincolo di Contursi con proseguimento lungo la SS 691 “Fondo Valle Sele”, quindi sulla SS 7 Appia in direzione Avellino, con rientro in A16 Napoli–Bari allo svincolo di Avellino Est; ai veicoli provenienti dall’asse Taranto–Potenza viene consigliato di utilizzare la SS 658 Potenza–Melfi e proseguire sulla SS 655 Bradanica in direzione Candela, con immissione in A16 Napoli–Bari. Percorsi analoghi, in direzione inversa, sono consigliati per i veicoli provenienti da Nord.