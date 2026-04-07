“Banca del Tempo” è il portale ideato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti Sala Consilina e Lagonegro per fornire visibilità, collaborazione e crescita all’intera categoria professionale.

Si tratta di una piattaforma che permette a studi e professionisti di collaborare nei momenti di necessità particolari, causati ad esempio da un eccessivo carico di lavoro, dall’assenza per maternità o purtroppo dal decesso di un collega, oppure di fornire una specializzazione richiesta da un cliente, dando così vita ad una rete di solidarietà professionale a vantaggio anche delle imprese e delle famiglie.

L’idea rappresenta un unicum in Italia, come sottolineato anche dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, ed è stata presentata dalla presidente dell’Unione di Sala Consilina e Lagonegro, la dottoressa Maria Teresa Caracciolo.

Ha subito ottenuto tutto il sostegno da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro, attraverso la vicinanza del presidente Nunzio Ritorto.

Nella “Banca del Tempo” sarà possibile trovare i profili completi dei commercialisti iscritti all’Albo con 102 specializzazioni in 14 macro-aree, un sistema di scambio di ore e competenze tra colleghi, con abbinamento assistito dall’intelligenza artificiale, accordi di riservatezza firmati digitalmente e protocolli conformi all’Ordine professionale, aggiornamenti normativi, eventi e newsletter.

Ai microfoni di Ondanews i presidenti Caracciolo e Ritorto approfondiscono l’obiettivo che l’Unione e l’Ordine hanno posto alla base dell’attività del nuovo portale.