Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha aperto le candidature per il programma di tirocini 2026, offrendo un totale di 120 stage retribuiti. I tirocini si svolgeranno presso la sede centrale di Parma. I tirocinanti avranno l’opportunità di contribuire attivamente agli obiettivi delle unità in cui saranno inseriti. Le mansioni possono includere: supporto alla redazione di documenti e relazioni; gestione di attività scientifiche e amministrative; comunicazione e divulgazione dei risultati. I candidati devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali: possesso di una laurea almeno triennale; conoscenza della lingua inglese a livello B2 o superiore; non aver già svolto un tirocinio o essere stati dipendenti dell’EFSA; cittadinanza dell’Unione Europea (in alcuni casi, anche i cittadini non UE possono candidarsi, previa documentazione adeguata). Il programma di tirocini ha una durata di 12 mesi, con inizio previsto tra ottobre e dicembre. Gli stagisti riceveranno una borsa mensile di 1.463 euro. Per candidarsi è sufficiente seguire questi passaggi: visita la sezione EFSA Traineeships Call 2026; clicca su “Apply for job” per avviare la procedura online; seleziona fino a due aree di lavoro di preferenza. È fondamentale presentare la propria candidatura entro il 15 aprile

BANDI E CONCORSI

– L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona ha annunciato un concorso per l’assunzione di 35 figure professionali, a tempo indeterminato, da destinare a diverse sedi del Servizio Sanitario Regionale delle Marche. Il concorso è stato indetto per coprire un totale di 35 posti di assistente amministrativo distribuiti come segue: A.S.T. Macerata 12 posti; A.S.T. Fermo 7 posti; A.O.U. delle Marche 11 posti; A.S.T. Ascoli Piceno 2 posti; A.S.T. Pesaro Urbino 1 posto; A.S.T. Ancona 1 posto; IRCCS – INRCA Strutture Marchigiane 1 posto. La domanda di partecipazione deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro il 16 aprile. I candidati possono accedere a questa sezione dedicata per compilare il modulo di iscrizione

VALLO DI DIANO

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca carpentieri sagomatori per ferro da costruzione da inserire nel personale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0975-70088

– Addesso Living è alla ricerca di una figura da inserire nel team commerciale presso lo showroom di Polla. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, consulenza alla vendita e gestione delle trattative, garantendo un’esperienza d’acquisto professionale. Requisiti:⁠ esperienza nel ruolo (preferibilmente in showroom o settori affini); buona conoscenza degli strumenti informatici; ⁠ottime capacità comunicative e relazionali; attitudine al lavoro in team e orientamento al cliente. Cosa offriamo: ⁠contratto full time; lavoro anche il sabato mattina; ⁠supporto alla crescita professionale. Sede: Polla (in presenza) Se interessato/a, invia il tuo CV alla mail job@addessoliving.it

– DFL è una realtà solida e in continua crescita a Sala Consilina, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume. Per il potenziamento dell’Ufficio Commerciale ricerca una risorsa che avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo commerciale dell’azienda, utilizzando il marketing come leva strategica a supporto delle vendite. Il ruolo è fortemente orientato al business e alla generazione di opportunità, integrando attività commerciali dirette con il coordinamento delle iniziative marketing già supportate da risorse interne (grafici) ed esterne (agenzia). Responsabilità principali – Sviluppo commerciale: identificare nuove opportunità di business e sviluppare il portafoglio clienti; gestire l’intero ciclo di vendita: prospecting, negoziazione e closing; costruire e mantenere relazioni solide con clienti strategici; monitorare il mercato e i competitor per individuare nuove aree di crescita; definire e implementare strategie commerciali in linea con gli obiettivi aziendali. Marketing a supporto delle vendite: utilizzare il marketing come strumento per generare lead qualificati e supportare le attività commerciali; collaborare con l’agenzia marketing esterna per la definizione di campagne orientate alla conversione; coordinare le attività dei grafici interni per la creazione di materiali commerciali efficaci (presentazioni, brochure, contenuti digitali); analizzare le performance delle campagne e ottimizzarle in ottica ROI; supportare la definizione del posizionamento e della value proposition aziendale. Ruolo ibrido e trasversale: fare da ponte tra funzione commerciale e marketing, assicurando coerenza tra messaggio e obiettivi di vendita; tradurre le esigenze del business in azioni marketing concrete e misurabili; lavorare a stretto contatto con il management per allineare strategie e risultati. Requisiti: esperienza consolidata in ruoli commerciali con esposizione a leve marketing; forte orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi; capacità analitiche e approccio data-driven; ottime doti relazionali e negoziali; esperienza nel coordinamento di fornitori esterni (agenzie marketing); approccio proattivo, imprenditoriale e orientato alla crescita. Plus: esperienza in contesti strutturati con sistemi di incentivazione variabile; familiarità con KPI commerciali e marketing (lead generation, conversion rate, ROI). Cosa offre il ruolo: posizione chiave e strategica per la crescita aziendale; forte impatto diretto sui risultati di business; contesto dinamico con autonomia operativa; sistema incentivante legato alle performance. Sintesi del profilo ideale: un professionista commerciale con mentalità strategica, capace di utilizzare il marketing non come funzione separata ma come leva concreta per generare vendite e accelerare la crescita del business. Tipologia contrattuale e retribuzione: tempo indeterminato. RAL (30.000 – 40.000 euro). Benefit: buoni pasto; convenzioni aziendali. Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) in presenza. È richiesta la possibilità di raggiungere la sede o la disponibilità al trasferimento. Per candidarsi CLICCARE QUI

– DFL è una realtà solida e in continua crescita a Sala Consilina, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume. Per il potenziamento dell’Ufficio Logistica, ricerca una risorsa operativa da inserire nella gestione quotidiana dei flussi. Principali responsabilità: gestione operativa dei flussi tramite WMS; monitoraggio dello stato ordini e spedizioni; coordinamento delle priorità operative in magazzino; gestione di anomalie e criticità (ritardi, errori, mancanze); interfaccia con fornitori di servizi logistici; supporto alle attività di controllo e reportistica. Il ruolo richiede presenza, velocità decisionale e capacità di gestire più variabili contemporaneamente. Requisiti: esperienza, anche breve, in ambito logistico; dimestichezza con strumenti informatici e gestionali; capacità di lavorare in contesti dinamici e sotto pressione; attitudine al problem solving operativo; precisione, organizzazione e senso di responsabilità; disponibilità a lavorare su turni. Completano il profilo: spirito di iniziativa e operatività; capacità di gestire più attività contemporaneamente; affidabilità e orientamento al risultato. Cosa offriamo: inserimento in un contesto strutturato e in crescita; ruolo operativo con responsabilità e possibilità di sviluppo; ambiente dinamico e organizzato. Tipologia contrattuale e retribuzione: commisurate al profilo e all’esperienza (24.000 – 28.000 euro). Benefit: buoni pasto, mensa aziendale, convenzioni aziendali. Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) in presenza. È richiesta la possibilità di raggiungere la sede o la disponibilità al trasferimento. Per candidarsi CLICCARE QUI

– Il Caseificio Campolongo di Montesano cerca una figura di entrambi i sessi per supporto a magazzino e punto vendita. Inserimento in una realtà artigianale strutturata. Candidati inviando il curriculum vitae a info@caseificiocampolongo.it

– Il supermercato Rossotono di Polla cerca varie figure da inserire in organico. Gli interessati a conoscere i vari ruoli ricercati e a candidarsi possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo supermercatort.polla@gmail.com

– Il Supermercato Sole365 a Sala Consilina è alla ricerca di un macellaio. È preferibile un’esperienza pregressa nel settore. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di una figura da inserire per la manutenzione dei campi da tennis. Periodo di lavoro: dal 15 aprile, per una durata di 6 mesi. Orari: dal lunedì al venerdì, fascia pomeriggio/sera – sabato mattina. Attività principali: cura e manutenzione ordinaria dei campi da tennis, preparazione campi per attività sportive, controllo generale delle strutture. Contratto e retribuzione commisurati all’esperienza del candidato. Inviare la candidatura o richiedere informazioni a: metacentrossd@gmail.com – 0975/395074

– Azienda del Vallo di Diano ricerca figure da inserire nel proprio organico. I candidati ricercati devono ricoprire: il ruolo di autisti addetti al trasporto di merci e devono possedere la patente C e CE, età massima accettabile 45 anni; il ruolo di operatore addetto alla lavorazione di materie plastiche con una formazione in materia tecnico-scientifica e sono da inserire in area produzione. Si richiede capacità a lavorare in team ed attitudine al problem solving. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: risorse.umane.t@gmail.com

– L’azienda Elettro Service S.r.l con sede a San Rufo è alla ricerca di varie figure: operaio da cantiere su lavori stradali; operaio da cantiere con patente C. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info.elettroservice@virgilio.it o chiamare al numero 348-3883573

– La Oxinola S.r.l., società operante nel campo dei gas tecnici, per la sede di Polla ricerca candidati interessati a svolgere un tirocinio formativo retribuito che prevede un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo interessante e finalizzato all’inserimento e alla stabilizzazione lavorativa. La risorsa ideale deve essere in possesso di diploma di scuola superiore di profilo tecnico. Mansione: gestione del magazzino, ricevimento e spedizione merci, emissione documenti di trasporto, consegne su clientela. Requisiti: forte motivazione e determinazione, capacità di collaborazione in team e organizzazione, capacità manuali, abilità alla guida di automezzi. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Per candidature inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconnoi@oxinola.it

– Noto locale del Vallo di Diano per ampliamento dell’organico è alla ricerca delle figure di barista e cameriere. Per informazioni e candidature chiamare il 335/5624659 oppure scrivere a futurafgsrl@yahoo.com

– Azienda con sede nel Vallo di Diano è alla ricerca di una figura femminile per la gestione delle pagine social. La risorsa, nel dettaglio, dovrà occuparsi anche della creazione di contenuti da pubblicare sui vari social dell’azienda. Per maggiori dettagli e per inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla seguente mail: annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio

– Impresa di costruzioni del Vallo di Diano è alla ricerca di ingegneri e architetti da inserire in organico. Gli interessati possono inviare la propria candidatura a candidatura.costruzioni@gmail.com

– Magic Hotel di Atena Lucana cerca una figura da inserire in sala full time o part time, con orari flessibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 348 3973163

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Sportissimo Bloisi con sede a Padula Scalo, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, ricerca una commessa, anche part time, da inserire nel reparto sportivo. Per informazioni è possibile recarsi nella sede di via Nazionale. In alternativa ci si può rivolgere al numero 377/5972014

– Russo Service Srl di Sala Consilina è alla ricerca di due figure da integrare nel proprio team. Le figure richieste sono: meccanici; elettrauti. Per queste mansioni sono ricercate persone sia con comprovata esperienza, sia giovani da formare alla prima esperienza. I candidati possono inviare i loro curriculum all’indirizzo mail info@russoservicesrl.com Per ulteriori informazioni chiamare lo 0975 21730, interno 4

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen; contratto di lavoro; ottima retribuzione. Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– Pagano spa, azienda di San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di una figura per la sede di Roma. In particolare si cerca un preventivista nel settore impiantistico. Figura Senior o Junior con diploma e/o Laurea tecnica. Per candidarsi inviare il curriculum a selezioni.hr@paspa.it

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it

– L’azienda Pagano Spa, con sede a San Pietro al Tanagro, è alla ricerca di un elettricista. Mansioni e funzioni principali: installare impianti elettrici per abitazioni, edifici commerciali e industriali attenendosi al progetto; riparare impianti elettrici danneggiati o malfunzionanti; eseguire la manutenzione degli impianti elettrici per garantire il corretto funzionamento; risolvere i problemi elettrici e identificare eventuali pericoli per la sicurezza; collaborare con altri professionisti come idraulici e muratori per garantire la corretta installazione degli impianti; testare gli impianti elettrici installati o riparati; verificare e certificare che le installazioni siano conformi a tutti i requisiti di legge. Esperienza Lavorativa: esperienza minimo 2 anni. Età: dai 18 anni ai 60 anni. Titolo di studio: Diploma. Tipologia di patente richiesta per lo svolgimento della mansione: B. RAGIONE SOCIALE PAGANO SPA P-IVA – CODICE FISCALE 03579660659 Giorni lavorativi: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì Articolazione oraria settimanale: 40h FULL-TIME Descrizione sintetica azienda: Impiantistica infrastrutturale CCNL (è obbligatorio allegare copia del CCNL utilizzato in azienda) Metalmeccanico Industria Livello rispetto all’esperienza maturata – Qualifica elettricista, manovale all’assemblaggio elettrico Mansione elettricista. Retribuzione mensile: inquadramento contrattuale in base all’esperienza. Durata del contratto iniziale: 6 MESI / alla possibilità trasformazione t.i. Tipologia contrattuale: Tempo Determinato. LUOGO DI LAVORO: provincia di Salerno, (tratto ferroviario Battipaglia/Padula). COLLOQUIO DI LAVORO: in presenza presso la sede di San Pietro al Tanagro. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail selezioni.hr@paspa.it

– L’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, specializzata nei serramenti, seleziona giovani diplomati da inserire nel reparto commerciale. Gli interessati, anche senza esperienza, devono essere aperti alla formazione e a un lavoro di sviluppo e crescita professionale. Prevista continua formazione e supporto completo oltre che un’assunzione diretta. Inviare il curriculum a info@sidelsrl.it

– Gracocem SpA, azienda leader nel settore fornitura di materiale edilizio, ricerca un autista qualificato per unirsi al team con sede a Polla. Requisiti: patente di guida categoria CE + CQC, esperienza pregressa nella guida di autobetoniere o mezzi pesanti, conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada, affidabilità, puntualità e predisposizione al lavoro di squadra, disponibilità a turni flessibili. Sede: contrada Sant’Antuono, SNC, 84035 Polla (SA). Invia il tuo curriculum a job@gracocem.com o contattaci allo 0975-574185. Visita il sito www.gracocem.com Unisciti a Gracocem SpA e costruisci il tuo futuro con noi!

– La Concessionaria Cosilinauto con sede a Sala Consilina e Potenza è alla ricerca di varie figure da inserire in organico. Nello specifico si cercano meccanici e meccatronici. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono candidarsi telefonando al numero 335/5387839

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.it