Disinnescati in sicurezza ad Eboli gli ordigni ritrovati in un’abitazione e in due terreni
Si sono concluse ad Eboli le operazioni di disinnesco dei tre ordigni bellici ritrovati tra domenica e lunedì.
Si tratta di un proiettile di contraerea ritrovato in un terreno in località Boscariello, di un ordigno risalente al secondo conflitto mondiale e contenente materiale esplosivo attivo emerso in un’abitazione privata di via Serracapilli e di un colpo di mortaio rinvenuto, invece, in salita Mirabella nella zona Sant’Andrea in un uliveto.
Gli ordigni sono stati prelevati e fatti brillare in una cava in sicurezza dagli artificieri dell’Esercito con il supporto dei Carabinieri della locale Compagnia.
Domenica scorsa sono stati disinnescati due ordigni bellici della Seconda guerra mondiale, della tipologia bomba d’aereo, rispettivamente di 250 e 100 libbre, rinvenuti in due cantieri edili a distanza di pochi chilometri.