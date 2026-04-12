Nuovo ordigno bellico ritrovato a Eboli.

A fare la scoperta è stato un cittadino del posto che ha notato quello che sembrerebbe essere un proiettile di contraerea in un terreno in località Boscariello.

Il tutto è accaduto proprio mentre erano in corso le attività di bonifica degli ulteriori ordigni ritrovati in città. Immediatamente è stata fatta scattare la segnalazione e sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal Capitano Greta Gentili, e gli agenti della Polizia Municipale.

L’area è stata messa in sicurezza e nei prossimi giorni si terrà un sopralluogo per organizzare il disinnesco.