Non si ferma l’allerta bellica nel territorio ebolitano. A meno di 24 ore dalla conclusione delle operazioni che hanno portato al disinnesco di un ordigno una nuova minaccia è emersa in un’abitazione privata di via Serracapilli, a brevissima distanza dal precedente sito di bonifica.

Si tratta di un ordigno risalente al secondo conflitto mondiale e contenente materiale esplosivo attivo. Resta da chiarire se il rinvenimento sia frutto di una segnalazione spontanea dei proprietari o di controlli preventivi sul territorio, ma la macchina della sicurezza si è attivata immediatamente. ​

​Il Sindaco di Eboli, di concerto con la Polizia Municipale, ha già emanato un’ordinanza di sgombero immediato per i residenti dell’abitazione interessata. L’intera area è stata interdetta al passaggio e posta sotto stretta sorveglianza per garantire l’incolumità pubblica fino alla completa messa in sicurezza. ​

​Le operazioni tecniche saranno affidate agli specialisti del Genio Guastatori dell’Esercito Italiano. La Prefettura di Salerno coordinerà nei prossimi giorni un nuovo tavolo tecnico per stabilire il cronoprogramma del disinnesco e le eventuali zone di evacuazione circostanti. Un altro ordigno, un colpo di mortaio, è stato rinvenuto in salita Mirabella nella zona Sant’Andrea in un uliveto.