Si è svolta domenica scorsa presso la Chiesa di San Giuseppe a San Pietro al Tanagro la celebrazione della Pasqua Ortodossa con la tradizionale benedizione dei cesti registrando una significativa partecipazione della comunità ortodossa presente sul territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dal Sacro Monastero Greco-Ortodosso del Profeta Elia e del Grande Martire Anastasio il Persiano, del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, guidato da Abate Luca, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iskra e con il supporto dei progetti territoriali attivi nei comuni coinvolti.

L’evento ha rappresentato un momento intenso e partecipato, capace di riunire numerose famiglie in un clima di raccoglimento e condivisione, restituendo valore a una tradizione profondamente radicata e sentita. La presenza così ampia testimonia il forte legame della comunità con i propri riti e, allo stesso tempo, la volontà di vivere questi momenti all’interno del contesto locale rafforzando relazioni e senso di appartenenza.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione e apertura verso le diverse comunità presenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro reale e di reciproca conoscenza.

Un segnale chiaro: quando si creano spazi autentici, le persone rispondono e partecipano.