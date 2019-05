Dipendente comunale licenziato a Santa Marina perché si laurea mentre è in malattia.Condannato il Comune

Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato lo aveva licenziato per assenteismo dal lavoro e denunciato la presunta truffa di essersi laureato mentre era in malattia ma il Tribunale di Lagonegro dà ragione all’ex funzionario comunale, Antonio Berretti e sentenzia con la condanna al Comune di Santa Marina.

La decisione dei giorni scorsi mette la parola fine ad una vicenda che risale al 2017 quando il primo cittadino di Santa Marina, insospettito dalla data della seduta di laurea del funzionario che coincideva con una giornata di assenza per malattia aveva chiesto al Rettore dell’Università Federico II di Napoli, quali fossero le date di tutti gli esami sostenuti per la laurea specialistica in Architettura.

Era emerso che anche uno degli esami risultava sostenuto dal dipendente in un giorno in cui era in ufficio. Una laurea sospetta per il sindaco Fortunato che aveva dapprima sospeso e sanzionato e poi licenziato il Berretti sul quale poi la Procura di Lagonegro aveva aperto un’inchiesta.

Il dipendente, però, avendo presentato in passato regolare certificato di malattia che attestava il suo stato di depressione, aveva contestato il provvedimento e presentato ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lagonegro che ha accolto l’istanza del suo legale, l’avvocato Franco Maldonato, ritenendo legittime le sue assenze da casa nei giorni di malattia.

Il giudice Valeria Palmisano ha infatti riconosciuto che il 63enne poteva assentarsi dal domicilio per la natura stessa della patologia e che non c’era alcun obbligo da parte sua di comunicare preventivamente al datore di lavoro la sua assenza da casa. Su questo aspetto si era incentrato il ricorso al provvedimento da parte dell’avvocato Maldonato, il quale aveva anche sottolineato la legittimità dell’assenza avvenuta per giustificato motivo e la natura mobbizzante del provvedimento.

Il giudice ha infine dichiarato illegittima la sanzione e la trattenuta economica e condannato il Comune di Santa Marina a restituire le somme trattenute al suo dipendente e a pagare le spese giudiziarie.

– Marianna Vallone –