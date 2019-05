Abuso edilizio nel Parco Nazionale. Ordinato l’abbattimento di un’opera a Marina di Camerota

Ancora abusi edilizi sono stati scoperti all’interno dell’area di competenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questa volta il Raggruppamento Carabinieri Parchi-Stazione di San Giovanni a Piro ha accertato la realizzazione di abusi nella frazione Marina a Camerota.

Gli accertamenti effettuati dai militari riguardano la realizzazione di una platea in calcestruzzo. L’opera è stata realizzata in assenza del necessario nulla osta concesso dall’Ente, in un’area inserita nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale stabilita dal Piano del Parco.

Il Direttore dell’Ente, Romano Gregorio, si è visto nuovamente costretto ad emettere un’ordinanza con cui si obbliga il proprietario a demolire l’opera realizzata in maniera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

Si tratta dell’ennesimo intervento riguardo un abuso edilizio che è emerso grazie all’azione di controllo del territorio messa in atto dalle Stazioni del Raggruppamento Carabinieri Parchi.

– Claudia Monaco –