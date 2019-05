Polla: domani la “Giornata della salute” a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana

Domani, domenica 19 maggio, presso la sede della Croce Rossa Italiana di Polla si svolgerà la Giornata della Salute dalle ore 9:30 alle 12:30.

L’attività ha come scopo quello di promuovere i corretti stili di vita a tutta la famiglia per prevenire malattie non trasmissibili come ipertensione, malattie cardiovascolari, tumori e obesità.

Durante la giornata verrà svolta la misurazione dei parametri, una visita posturale e una visita nutrizionale con misurazione IMC e circonferenza addominale. Il tutto a cura dei volontari della Croce Rossa, del chinesiologo, il dottore De Paola e del nutrizionista, il dottore Di Sarli.

Inoltre, per i piccoli, i giovani di Croce Rossa hanno creato dei giochi interattivi sull’educazione alimentare.

L’attività è totalmente gratuita e non è previsto obbligo di prenotazione.

– Claudia Monaco –