Delfino senza vita ritrovato lungo la spiaggia di Capitello nel Golfo di Policastro

Un triste epilogo quello che vede protagonista un delfino che è stato ritrovato privo di vita dopo essersi spiaggiato lungo il litorale di Capitello, in località Cantiere.

L’animale, maschio e lungo circa due metri, appartiene alla specie “Stenella” ed è stato avvistato sulla spiaggia, a pochi passi dalla riva, da alcuni passanti sabato pomeriggio. Sul posto, allertati, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ispani, diretti dal Comandante Antonio Ferrara, i veterinari dell’Asl di Villamare e gli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro.

Purtroppo per il delfino non c’era più nulla da fare, nonostante il suo corpo si trovasse in un buono stato di conservazione.

Questa mattina sono intervenuti per la rimozione dalla spiaggia gli operatori della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Gli appartenenti a questa specie sono fra i delfini più noti, per via dell’abitudine di avvicinarsi e seguire le navi che incontrano durante il loro percorso in mare. Nuotano in prossimità della superficie del mare e vengono facilmente avvistati durante le navigazioni. Possiedono straordinarie abilità acrobatiche e compiono salti anche di 7 metri fuori dall’acqua, con capriole e rotazioni su sè stessi.

– Chiara Di Miele –