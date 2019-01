Cade dal tetto di casa mentre libera le tegole dalla neve. Potentino ricoverato in gravi condizioni

Un incidente domestico quello che ha visto protagonista un uomo di 64 anni di Potenza, che è caduto dal tetto della sua abitazione e adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Carlo”.

L’uomo era salito sul tetto dell’abitazione, situata alla periferia della città, in contrada Giarrossa, forse per provare a liberare le tegole dal peso eccessivo della neve caduta nei giorni scorsi, e per evitare quindi danni all’abitazione. Ma è scivolato sbattendo violentemente al suolo, dopo un volo di qualche metro.

I familiari hanno allertato i sanitari del 118 Basilicata Soccorso che sono intervenuti immediatamente ed hanno trasportato l’uomo in ospedale. Qui i sanitari del nosocomio potentino hanno riscontrato diverse fratture. Il referto ospedaliero parla di politrauma e trauma cranico, e proprio a causa di quest’ultimo, l’uomo è stato operato d’urgenza dai medici del reparto di Neurochirurgia. Ha subito un delicato intervento e al momento le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Si trova ricoverato in sala Rianimazione, e in prognosi riservata, sotto osservazione costante.

– redazione –