Incendio in un’abitazione di Corleto Perticara. Carabinieri e Vigili del Fuoco evitano il peggio

Ieri, a Corleto Perticara, i Carabinieri del Comando Stazione sono intervenuti presso un’abitazione dove, per cause accidentali, è divampato un incendio.

In particolare, i militari, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, hanno immediatamente raggiunto via Comitato, dove, in un appartamento ubicato al piano terra di uno stabile era divampato un incendio.

Fortunatamente, in quel momento, l’intero nucleo familiare che abita la casa, formato da cinque persone, si trovava all’esterno.

A causa del concreto pericolo di scoppio di una bombola del gas ad uso domestico contenuta in una stanza dell’abitazione, i Carabinieri, nell’attesa dei Vigili del Fuoco di Villa d’Agri hanno deciso di introdursi nell’abitazione, riuscendo, con grandi difficoltà ed in situazione di rilevante rischio, a disinnestare la bombola del gas e portarla all’esterno, dopo averla messa in sicurezza.

Nel frattempo, poiché le fiamme si alimentavano sempre più, i Carabinieri, con l’aiuto di alcuni cittadini, hanno tentato di contenerle servendosi di secchi d’acqua. I militari hanno poi reso sicura l’area interessata dall’evento, facendo allontanare le persone.

I Vigili del Fuoco, giunti successivamente, hanno provveduto a domare completamente le fiamme, a bonificare l’interno della casa, tuttora inagibile e a ricercare la causa scatenante del grave evento.

Presumibilmente si sarebbe trattato di un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

– Claudia Monaco –