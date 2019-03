Da Sportissimo Bloisi di Padula Scalo tante novità da indossare durante la stagione primaverile

Una primavera di tendenza e alla moda è quella dettata dai nuovi arrivi di Sportissimo Bloisi a Padula Scalo.

Sono tantissimi i nuovi articoli dedicati alla moda casual e sportiva con pezzi di ultima tendenza pronti ad arricchire il guardaroba in vista delle belle giornate di sole sia per l’uomo che per la donna.

Tute, leggins, giacche, scarpe e pantaloni: tutti capi che uniscono la qualità alla moda di tendenza. Diversi gli arrivi Kappa, Fila, Adidas.

Tra i nuovi modelli spicca, inoltre, il brand Armani Exchange: si tratta del marchio di moda giovane, dal prezzo accessibile, creato da Giorgio Armani e dedicato ad uno spirito metropolitano e modaiolo.

Per conoscere le nuove collezioni è possibile recarsi presso il punto vendita Sportissimo Blosi in Via Nazionale a Padula Scalo (nei pressi del piazzale Eurospin) o acquistare comodamente online su www.sportissimobloisi.com.

– Claudia Monaco –

