Covid e segnalazione di rientri dall’estero. L’ASL Salerno attiva una seconda linea telefonica

Per la segnalazione di rientri dall’estero da oggi è attiva anche una seconda linea telefonica dell’ASL Salerno allo 081/9212491, un ulteriore numero messo a disposizione dei cittadini che sarà operativo 24 ore su 24.

Il nuovo numero si aggiunge a quello già attivo, 089/693960, operativo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

Con la predisposizione della nuova linea l’ASL Salerno ha inteso venire incontro alle esigenze della popolazione e alle tantissime richieste di segnalazione giunte a seguito delle ordinanze regionali n. 67 e 68 che rendono obbligatorio segnalarsi entro 24 ore dal rientro al Dipartimento di Prevenzione e osservare l’isolamento fiduciario per 14 giorni dal rientro.

La segnalazione può essere inviata anche per posta elettronica all’indirizzo dp.sep@aslsalerno.it.

L’ASL ricorda a tutti di non lasciare la propria abitazione per non mettere in pericolo la salute altrui. E’ importante restare in casa in attesa dell’effettuazione del tampone e dell’esito dello stesso.

– Chiara Di Miele –