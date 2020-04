Covid-19, il bonus di 100 euro per chi ha lavorato a marzo – a cura dello Studio Viglione Libretti

Il decreto Cura Italia ha introdotto un bonus una tantum di 100 euro per i dipendenti che nel mese di marzo hanno prestato attività lavorativa presso la sede aziendale.

Il bonus può essere erogato in busta paga a partire dalla mensilità di aprile e non oltre le operazioni di conguaglio di fine anno. I requisiti per l’accesso al bonus sono:

Aver prestato attività lavorativa in sede o in trasferta presso i clienti

presso i clienti Non aver percepito per il 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro

Il bonus di 100 euro può essere recuperato dal datore di lavoro nell’F24 relativo al periodo di paga, esponendo nella sezione crediti erario il codice tributo 1699 con l’indicazione dell’importo erogato. Il bonus spetta per intero al lavoratore dipendente che ha svolto esclusivamente attività di lavoro in sede aziendale o in trasferta. In caso contrario, è da rapportare alle sole giornate in cui il dipendente sia stato presente nei locali aziendali o presso il cliente.

