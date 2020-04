Continua a dare buoni risultati l’accordo tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane per consegnare a domicilio la pensione a quegli anziani che, durante l’emergenza sanitaria in corso, non sono nelle condizioni di potersi recare presso gli uffici postali per ritirare il proprio denaro.

Come è successo oggi a Salerno, nel quartiere Pastena, dove una ultraottantenne ha richiesto la consegna della pensione poiché sola ed in difficoltà, tanto da non averla ritirata negli ultimi due mesi.

Preparata la delega come da convenzione con Poste Italiane, i Carabinieri della Stazione di Mercatello si sono prodigati per aiutare l’anziana.

A consegnare il denaro alla donna è stato il Comandante di Stazione, Luogotenente Vincenzo Di Falco.

– Chiara Di Miele –