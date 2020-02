Coronavirus. Le indicazioni dei Sindaci del Vallo di Diano per chi rientra dalle zone del contagio

Anche i Sindaci del Vallo di Diano per tutelare la salute dei cittadini in questo delicato momento contraddistinto dai contagi da Coronavirus invitano tutte le persone che sono interessate da spostamenti da e per le regioni del Nord Italia ed altre eventuali zone coinvolte dal focolaio di diffusione a comunicare immediatamente ed urgentemente i loro movimenti, la data di partenza, il Comune di destinazione e la data di arrivo, dare comunicazione allo stesso Comune di destinazione ed informare l’Autorità Sanitaria Locale.

Le comunicazioni vanno fatte al Sindaco, agli Uffici di Polizia Locale, all’Ufficio dei Servizi Sociali o alla Protezione Civile dei Comuni di residenza.

Inoltre i primi cittadini invitano la cittadinanza alla cautela, a non creare e favorire falsi allarmismi e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute. Si ricorda che chi ritiene di avvertire i sintomi del Coronavirus (naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere) e chi è tornato dalle aree a rischio ha l’obbligo di segnalare la propria situazione e rivolgersi al medico di famiglia.

Bisogna inoltre lavare spesso le mani, mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani in tutti i locali pubblici e di aggregazione. Va evitato il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca e naso in caso di tosse e starnuti e buttare i fazzoletti sporchi dopo averli richiusi. Non vanno assunti farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Polla: 335-8117152 (Sindaco) – 0975-376004 (Polizia Locale) -0975-376205 (Servizi Sociali)

Monte San Giacomo: 335-8058008 (Sindaco) – 334-6007117 (Polizia Locale) – 346- 30169105 (Protezione Civile)

Buonabitacolo: 339-4295750 (Sindaco) – 097591116 (Comune)

San Pietro al Tanagro: 366-6813599 (Sindaco) – 320-9033795 (Polizia Locale) – 0975399326 (Comune)

Montesano sulla Marcellana: 0975/865221 – 338/9097235 (Sindaco) – 0975/865241 – 0975/865233 (Polizia Locale e Protezione Civile)

Teggiano: 360/853194 (Sindaco) – 0975/587811 (Centralino del Comune in orari di ufficio)

– Chiara Di Miele –