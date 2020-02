Coronavirus. Ad Auletta un tavolo tecnico per discutere sulle strategie da adottare in caso di emergenza

Ha avuto luogo ieri sera, presso il Municipio di Auletta, un tavolo tecnico per discutere sulla problematica riguardante il Coronavirus e le opportune misure da adottare in caso di emergenza.

La riunione è stata convocata dal sindaco di Auletta Pietro Pessolano alla presenza del sindaco di Pertosa Michele Caggiano, del Direttore sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla Luigi Mandia e del Direttore del Distretto Sanitario di Sala Consilina Claudio Mondelli.

“Il contagio in Italia si è esteso perché la gente è andata in ospedale – dichiara Mandia – In questo momento l’ospedale è un mostro a due facce. Questo non è un virus influenzale perché il coronavirus fa parte di un’altra famiglia. Colpisce maggiormente gli anziani e gli immunodepressi. Dal punto di vista sanitario abbiamo l’obbligo di curare gli ammalati, proteggere la comunità e proteggere il personale. Per alcuni casi la decisione spetta al sindaco perché l’autorità sanitaria di un Comune è lui. Il tampone viene fatto a coloro che vengono individuati con grosse probabilità di contagio. Il rischio vero è il panico per cui serve serietà massima e rigore quasi militare”.

“Siamo ancora all’inizio di questa malattia perché non abbiamo avuto episodi – spiega Mondelli – In Italia al momento abbiamo 229 casi. Non si spiegano tanti casi in pochi giorni e questo ci fa capire che il virus è molto aggressivo. Non dobbiamo spaventarci ma dobbiamo capire che cosa fare e che cosa non fare. Il virus ha un’incubazione che va dai 2/3 giorni fino ai 12, in 14 giorni si è sicuri che se una persona non è sintomatica difficilmente lo diventerà. Dobbiamo stare calmi. L’unica arma che abbiamo è la prevenzione. Non abbiamo un vaccino e si stanno sperimentando degli antivirali. La psicosi è peggio della malattia e non dobbiamo creare allarmismo”.

Il consiglio è quello di attenersi scrupolosamente a quanto comunicato dal Ministero della Sanità e attuare le norme. In caso di sintomatologia bisogna contattare i numeri di emergenza divulgati in questi giorni.

La vita media è di 9 ore. Ogni soggetto mediamente contagia quasi 4 persone. Chi ha qualche sintomo non deve sostare in Pronto Soccorso dato che c’è il rischio di infettare gli altri pazienti e i sanitari. Per questo motivo nel presidio ospedaliero pollese, il Direttore sanitario ha requisito l’area della Psichiatria creando un’area di emergenza per i casi sospetti.

E’ stato spiegato agli amministratori dei due paese come comportarsi con i cittadini proveniente dagli 11 comuni considerati zona rossa e con quelli che invece ritornano da zone limitrofe per ora non focolai del virus.

Presenti all’incontro Danea Gavioli del consiglio di amministrazione della Fondazione MIdA, i medici di famiglia e gli infermieri dei due paesi, il comandante della Polizia Municipale e la Protezione Civile di Pertosa ed Auletta.

– Annamaria Lotierzo –