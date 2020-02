L’associazione SApieNZA Onlus organizza per sabato 29 febbraio una giornata di prevenzione del melanoma che si terrà dalle ore 8.30 presso il Poliambulatorio comunale in via Fontana Vecchia a Sanza.

Con la prevenzione è possibile proteggere la propria pelle dal melanoma e per questo motivo l’associazione ha pensato ad una serie di visite gratuite di controllo dei nei con la dottoressa Eugenia Veronica Di Brizzi, medico chirurgo specializzato in Dermatologia e Venereologia.

Per informazioni e prenotazioni scrivere un messaggio WhatsApp ai numeri 348/5633010 – 380/3481455 – 320/3679515.

– Chiara Di Miele –