Coronavirus. Annullati i festeggiamenti di Carnevale in alcuni comuni del Vallo di Diano

Nel Vallo di Diano e Tanagro è giunta la decisione di annullare alcune feste di Carnevale in programma oggi e nel fine settimana come misura precauzionale in seguito all’allarme sanitario per i casi di Coronavirus.

Nello specifico, la festa di Carnevale prevista dell’Associazione “+ INSIEME” prevista per oggi pomeriggio presso il polo funzionale di San Pietro al Tanagro è stata rimandata.

“Viste le direttive nazionali – spiega l’Associazione – corre l’onere nostro malgrado di rinviare la festa per i bambini. Ci teniamo a precisare che questo non deve indurre in nessuna preoccupazione genitori e famiglie in quanto sul territorio locale non si presentano casi nè quarantene. Ma alla base vi è un sano principio di prevenzione affinchè prevalga il buon senso”.

Stesso provvedimento a Caggiano per l’evento “Carnevale in Compagnia” previsto il 1° marzo. L’iniziativa prevedeva una sfilata che è stata così rimandata.

– Claudia Monaco –