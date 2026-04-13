Corleto Monforte: individuati gli autori del furto di rame davanti al Santuario di Maria Santissima della Selice
Nel giro di pochi giorni sono stati individuati gli autori del furto di rame davanti al Santuario di Maria Santissima della Selice a Corleto Monforte.
Si tratta di un gruppo di persone di origine straniera, già con precedenti, provenienti dal napoletano e che nelle scorse settimane sono giunte in località Santa Maria per consumare il furto, del valore di alcune migliaia di euro, che ha indignato molto la comunità.
I Carabinieri della Stazione di Bellosguardo, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina diretta dal Capitano Veronica Pastori, appena avuta notizia del reato hanno subito avviato le indagini opportune e in poco tempo sono riusciti a risalire all’identità dei ladri. Nei loro confronti è stata avanzata richiesta per un provvedimento di divieto di ritorno sul territorio per tre anni.