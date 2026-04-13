Nel giro di pochi giorni sono stati individuati gli autori del furto di rame davanti al Santuario di Maria Santissima della Selice a Corleto Monforte.

Si tratta di un gruppo di persone di origine straniera, già con precedenti, provenienti dal napoletano e che nelle scorse settimane sono giunte in località Santa Maria per consumare il furto, del valore di alcune migliaia di euro, che ha indignato molto la comunità.

I Carabinieri della Stazione di Bellosguardo, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina diretta dal Capitano Veronica Pastori, appena avuta notizia del reato hanno subito avviato le indagini opportune e in poco tempo sono riusciti a risalire all’identità dei ladri. Nei loro confronti è stata avanzata richiesta per un provvedimento di divieto di ritorno sul territorio per tre anni.