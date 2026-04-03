Corleto Monforte: furto di rame all’esterno del Santuario di Maria Santissima della Selice
Ladri in azione nei giorni scorsi a Corleto Monforte in località Santa Maria. Qui ignoti hanno rubato del rame da alcuni canali nei pressi del Santuario dedicato a Maria Santissima della Selice.
Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Bellosguardo a cui toccherà fare luce sull’identità di chi ha agito.
Nel frattempo la comunità parrocchiale di Corleto Monforte, particolarmente legata al Santuario mariano, si è indignata per il furto.