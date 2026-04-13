Attimi di paura ieri durante la partita tra Progress Villa d’Agri ed il Viggiano allo stadio ‘Sanchirico’ di Villa d’Agri, frazione di Marsicovetere.

Un petardo è stato lanciato in mezzo ai bambini, tifosi e calciatori e un giovane di Tramutola si è accasciato a terra in campo, per poi essere ricoverato all’ospedale “San Pio da Pietrelcina” per gli accertamenti del caso.

Il petardo pare sia stato lanciato dopo la rete del provvisorio 3-1 in favore del Viggiano probabilmente da una persona presente sugli spalti che sarebbe stata già individuata dai Carabinieri. Il match degli Under 15 provinciali aveva in palio i tre punti valevoli per la vittoria del Campionato di una delle due squadre.

Dopo lo spiacevole accaduto, la Progress Villa d’Agri ha deciso di non continuare la gara ed ha abbandonato il campo in segno di profondo turbamento e totale solidarietà verso il proprio calciatore. “Chiediamo scusa ai ragazzi per il cattivo esempio di qualche imbecille che con lo sport non ha nulla a che fare” commenta la società.