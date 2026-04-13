Truffato sulla polizza dell’auto, tre salernitani denunciati.

La vittima è un 22enne di Loro Piceno, in provincia di Macerata, ingannato attraverso un sito web creato per l’occasione.

Si tratta di due uomini e una donna che avrebbero realizzato il sito con l’obiettivo di truffare utenti alla ricerca di polizze a basso costo. Convinto dell’affidabilità dell’offerta, la vittima aveva pagato 500 euro su una carta Postepay, ricevendo poi un contratto rivelatosi falso.

Dopo aver scoperto la truffa, il 22enne si è rivolto ai carabinieri.

Attraverso accertamenti telematici e bancari i militari sono riusciti a ricostruire il flusso di denaro e a risalire ai responsabili.